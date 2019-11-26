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Beşiktaş'ta 'Bir Kadın Uyanıyor' tiyatro oyunu sahnelendi

Beşiktaş Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Akatlar Kültür Merkezi'nde 'Bir Kadın Uyanıyor' adlı tiyatro oyunu düzenledi.

26.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:12Beşiktaş'ta 'Bir Kadın Uyanıyor' tiyatro oyunu sahnelendi
Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Akatlar Kültür Merkezi'nde 'Bir Kadın Uyanıyor' adlı tiyatro oyunu düzenledi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Beşiktaş'ta da bir dizi etkinlik düzenlendi. Belediye binasında Eylül ayında faaliyete başlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü ve Başkan Rıza Akpolat'ın da katıldığı resepsiyonla halka tanıtıldı. Akşam ise Akatlar Kültür Merkezi'nde Boğaziçi Gösteri ve Sanatlar Topluluğu tarafından 'Bir Kadın Uyanıyor' adlı tiyatro oyunu gösterimi gerçekleştirildi. Geliri Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfına bağışlanan tiyatroya vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Oyunu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Zeynep Karaman da izledi. - İSTANBUL

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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