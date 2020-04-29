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BEŞİKTAŞ'TA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA KAMERADA

BEŞİKTAŞ'TA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA KAMERADA Ali ABLAY- İSTANBUL DHA- BEŞİKTAŞ'ta 17 yaşındaki gencin direksiyon başına geçerek bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

29.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:14
BEŞİKTAŞ'TA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA KAMERADA
Ali ABLAY- İSTANBUL DHA- BEŞİKTAŞ'ta 17 yaşındaki gencin direksiyon başına geçerek bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyükdere Caddesi Maslak yönündeki kaza 26 Mart'ta meydana geldi. Annesi A.Ç.'nin otomobilinin direksiyonuna geçen 17 yaşındaki B.Y.Ç. aşırı hızla giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil ikisi seyir halinde 3 araca çarptıktan sonra 4 Levent otobüs duraklarında bekleyen 40 yaşındaki F.S.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan F.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada iki sürücü ise hafif yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 17 yaşındaki B.Ç.?yi gözaltına aldı. B.Ç. mahkemece 27 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. BEŞİKTAŞ’TA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: DHA, Güncel, Haber

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