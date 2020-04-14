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Beşiktaş'ta boş yolda motosikletliler çarpıştı: 2 yaralı

Balmumcu'da boş yolda seyir halinde olan 2 motosiklet sürücüsü, kafa kafaya çarpıştı.

14.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:48
Beşiktaş'ta boş yolda motosikletliler çarpıştı: 2 yaralı
Balmumcu 'da boş yolda seyir halinde olan 2 motosiklet sürücüsü, kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yere savrulan motosikletliler yaralanırken, biri acı içerisinde yerde kıvrandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Palangalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde boş cadde üzerinde seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü, Palangalar Köprüsü üzerinde geldikleri esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüler yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Sağlık ekiplerinin gelmesi beklenildiği esnada bir vatandaş, yerdeki yaralıyla konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerdeki yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. İtfaiye ekipleri motosikletten sızan benzin nedeniyle belediye ekipleriyle birlikte kumlama çalışması yaptı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis , kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Balmumcu, Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa
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