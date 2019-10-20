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Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda evinde Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

20.10.2019 14:31Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda evinde Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Dün oynanan Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana; Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Georges N'Koudou ile dünkü maçta sakatlanan Burak Yılmaz katılmazken, Victor Ruiz ile Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlılar, Braga maçı hazırlıklarına 22 Ekim Salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.



Beşiktaş, Avrupa, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

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