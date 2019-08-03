Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor! 7 oyuncu birden sakatlandı

Beşiktaş'ın Avusturya kampına sakatlıklar damga vurdu. Siyah beyazlı takımda 7 oyuncu birden sakatlandı. Beşiktaş'ta ayak tarak kemiğinde çatlak tespit edilen golcü oyuncu Burak Yılmaz, sahalardan 1 ay uzak kalacak. Apollon Larissa maçında sakatlanan Gökhan Gönül de 5 Ağustos'ta ameliyat edilecek.

MEDEL 2 HAFTA YOK

Udinese maçında sakatlanan ve kasık bölgesinde zorlanma hisseden Şilili oyuncu Gary Medel 2 hafta yok.

DORUKHAN VE LJAJİC 10 GÜN YOK

Ayrıca milli oyuncu Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic, 10 gün sahalardan uzak kalacak. Eibar maçında sakatlanan Enzo Roco da 4 hafta yok.

ATİBA DA KAMPTAN AYRILMIŞTI

Bilindiği üzere Atiba Hutchinson da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Avusturya kampından ayrılmış ve tedavi olmak için Belçika'ya gitmişti.