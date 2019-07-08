08.07.2019 18:04
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ameliyat oldu

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Burak Yılmaz ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5. tarak kemiğine vida yerleştirildi" denildi.

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Burak Yılmaz, ameliyat edildi.

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

"Futbolcumuz Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.

Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5. tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi.

Beşiktaş Ailesi olarak Burak Yılmaz'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." denildi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ameliyat oldu

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