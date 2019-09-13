Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz, Oğuzhan ve Lens kadroya alınmadı

Beşiktaş'ın yarın saat 20:00'da Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde siyah beyalzı ekibin Teknik Direktör Abdullah Avcı, Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz sakatlıkları sebebiyle, Jeremain Lens ise teknik ekibin kararı doğrultusunda Gazişehir Gaziantep maçının kadrosuna alınmadı. Tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ın, Medipol Başakşehir ile oynanacak maçta sahalara dönmesi bekleniyor.

İşte Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep maç kadrosu;

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın