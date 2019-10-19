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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlandı! Galatasaray derbisi öncesi kötü haber

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta golcü oyuncu Burak Yılmaz sakatlanarak oyundan atıldı. Burak Yılmaz'ın derbide oynayıp oynamayacağı hafta içinde yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

19.10.2019 21:52

Beşiktaş'a Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçta Burak Yılmaz'ın sakatlığıyla sarsıldı. Haftaya derbide Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın son durumu kontrollerin ardından belli olacak.

Siyah-beyazlıların en büyük gol umudu Burak Yılmaz, 65. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemeyerek kenara geldi.

Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir oyuna dahil olan isim oldu. Ligin 9. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın son durumu yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlandı! Galatasaray derbisi öncesi kötü haber

Burak Yılmaz, Galatasaray, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

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