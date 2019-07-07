07.07.2019 11:07
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Ayrılıyor

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın, Başkan Fikret Orman ile görüşeceği ve kendisini isteyen Lecce'ye gitmesi için izin isteyeceği öğrenildi.

Burak Yılmaz, kendisini isteyen Lecce'ye transferine izin vermesi için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek. İtalyan basını da, tecrübeli golcü için Lecceli yöneticilerin hala Siyah-Beyazlı ekiple temasta olduğunu ve Burak Yılmaz transferinin her an bitebileceğini duyurdu. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürerken Burak'ın ayrılma isteği sonrasında Lecce'nin işinin kolaylaşacağı vurgulandı. Kral, kariyerini İtalya'da noktalayabilir.

ELDE SADECE GÜVEN KALIYOR

33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'la önümüzdeki sezon sonuna kadar mukavelesi bulunuyor. Şimdi ayrılırsa, Beşiktaş'a para da kazandırmış olacak. Siyah-Beyazlı kulüp içinse bu ayrılık durumunda mutlak suretle transfer gerekecek. Larin'i de kiralayan Kartal'ın elinde o bölgede kullanabileceği tek adam olarak Güven duruyor. Zorlu maratona hazırlanan Beşiktaş'ta Burak'ın ayrılığı sonrasında kaliteli bir forvet takviyesi gerekecek.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Ayrılıyor

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Fikret Orman, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Lecce, Spor

YORUMLAR (1)
GERÇEKLER ACIDIR: Zaten bizim futbolcuları ancak Lecce Mecce gibi adı sanı duyulmamış takımlar ister. Orada bile tutunamazlar, Avrupa''nın ikinci Ligi bile bizim Süper Lig''den çok daha kalitelidir.
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