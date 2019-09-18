Haberler » Spor » Haber

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Slovan Bratislava kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Slovan Bratislava ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maç kadrosuna yer almadı.

18.09.2019 12:03

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Burak Yılmaz kadroda yer almazken sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Enzo Roco kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın, Slovan Bratislava maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.

İşte Beşiktaş'ın Slovan Bratislava kadrosu;

Şampiyonlar LigiŞampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası! 'VAR'a bakıp penaltı verdi

Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksekRıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek

Erling Haland ilk Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapıp tarihe geçtiErling Haland ilk Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapıp tarihe geçti

Rıza KayaalpRıza Kayaalp'in başarısının sırrı! 140 kiloluk Mijain Lopez Nunez

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Slovan Bratislava kadrosuna alınmadı

Burak Yılmaz, Bratislava, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(10)
ABBAS:Bizi hangi değer Doğu Perinçek ile aynı çizgide buluşturdu? Diye soruyor birisi. Evet Perinçek''in yanlış tarafları vardır. Ama o Türkiye kesnizanisi değildir. Ermenileri, Kürtleri Türklere karşı kışkırtan vatan haini de değildir. Kandilde 100 tane mit elemanının katledilmesi için ihbar eden de değildir. . . Nemalandığınız dönemde yaptıklarınız hangi amaçlaydı???
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
SANGARİUS:Trabzonspor ne kakaladı bunu bee
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
ZİYAA:Kadro yetersiz ve vasat. Beşiktaş''ın işi çok zor bu sene.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
FC:bu abdullah ve fikret sürüngenleri gitmeden bu iş olmaz. .
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
ALİ:YAZIK YAZIK YAZIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEŞİKTAŞI MAHVETTİNİZ BEEEEEEEEEEEEE
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
PAKO:fikret orman gitmeden breşiktaş düze çıkmaz
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
KİCKBOXER:BEŞİKTAŞIMIZI MAHVETTİNİZ ABDULLAH AVCI YAPAMAZ DEDİK 10-11. MAÇ DEDİM AMA 9. HAFTA GİDER TAKTİK YOK TRANSFERLERİN HEPSİ FİYASKO GÖZ BOYAMAK İÇİN YAPILDI BANA GÖRE NKOUDOU DİABY BUNLAR BİTİK ADAMLARDA ÇALIM ÇİZGİYE İNME HARİCİNDE ADAM GİBİ ORTA AÇMA YOK BU ŞEKİLDE OLMAZ BU SENE 8-9. LUK ANCA OLUR
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
BUNLAR ADAM OLMAZ:daha kötü günler beşiktaşı bekliyor!!!
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
YAZIK:bunlar beşiktaşın kötü günleri ama daha da kötü günler olacak. avrupada 3. lig topçularını getirip kadro kurarak basarı elde edilmez. galatasaray bir şekilde 2 senedir sampiyon oldu. bu sene de gol kralını getirdiler ilk maçta golü atıp 3 puanı kaptı. bu yılda gs sampiyon olur. beşiktas daha aptal aptal bakınsın.
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
EMRE:Ne şoku? Biz zaten biliyorduk oynamıyacağını. Başakşehir maçına yetiştirmeye çalışıyorlar
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
15:43 Muratpaşa, yunanistan'da bayrak krizi yaşanan maçın tekrarını talep edecek
15:34 Basketbol: BOTAŞ Kupası
15:33 Boluspor'da osman özköylü dönemi başladı
15:32 Kasımpaşa, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
15:30 Milli masa tenisçi Ebru Acer finalde
15:30 Gençlerbirliği'nde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
15:30 Hüseyin Eroğlu: "Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"