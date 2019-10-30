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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Douglas idmana katılmadı

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Siyah beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve idmana katılmayan Burak Yılmaz ve Douglas, Antalyaspor maçında forma giymeyecek.

30.10.2019 15:09

Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BURAK VE DOUGLAS YOK, N'KOUDOU OYNAYABİLİR

Antrenmana sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Douglas ve Dorukhan katılmadı. Antalya deplasmanında devreyi kapatan Dorukhan'ın yanı sıra Burak ve Douglas'ın oynaması beklenmiyor. Sakat futbolculardan N'Koudou ise takımdan ayrı çalıştı. Fransız kanat oyuncusunun Antalya deplasmanında oynamasının yüksek olduğu öğrenildi.

Ankaragücü maçında sakatlığı nükseden Burak, Galatasaray ve Braga maçlarında forma giyememişti. Beşiktaş'ta sakat oyuncuların son durumuyla ilgili cuma günü net bir bilgi verilmesi, ardından da Antalya kafilesinin belirlenmesi bekleniyor.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Douglas idmana katılmadı

Burak Yılmaz, Galatasaray, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor


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