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Beşiktaş'ta çalınan motosiklet park halinde bulundu

Beşiktaş'ta çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

08.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:44
Beşiktaş'ta çalınan motosiklet park halinde bulundu

Beşiktaş 'ta çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doktor Ufuk G'ye ait motosikletin 26 Mart akşamı Türkali Mahallesi'ndeki evinin önünden çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızın motosikletle Eyüpsultan yönüne gittiğini belirledi. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran polis ekipleri, söz konusu motosikleti Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nde plakasız olarak park edilmiş halde buldu.

İşlemlerin ardından motosikleti sahibine teslim eden polis ekiplerinin, hırsızı yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, Güncel
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