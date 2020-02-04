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Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı

Beşiktaş'ta bir organizasyon şirketi çalışanı kadın, cinsel saldırıya maruz kaldığı iddiasıyla patronundan şikayetçi oldu. Harekete geçen polis ekipleri, işvereni tutukladı. Mahkemeye çıkan işveren, tutuklanarak cezaevine konuldu.

04.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:18

'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Bir organizatör firmasında yöneticilik yapan Mustafa Y. yanında çalışan K.C. isimli genç kadına organizasyon düzenledikleri otelde zorla tecavüze kalkıştı. Olay üzerine kadın, cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek patronundan şikayetçi oldu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat saat 02.00'da Beşiktaş'ta bir oteldeki düğün organizasyonunda çalışan K.C'nin şirket yöneticisi Mustafa Y'nin cinsel saldırısına uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis, saat 13.00'da şüpheli Mustafa Y'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (21)
KILLI SILOU:ULKE GELISTI INSANLAR SIMARDI DINSIZLESTI ARTIK INTERNETLERDE ARIYORLAR DEVLETE CAMIR ATACAGINA CAMURLU YUZUNU YIKA SEREF. Z. ABDESSIZ GEZEN BIRNESIL TUREDI. 18SENEDE ULKEMIZ NE KADAR BUYUDU ZORUNAMI GITTI DINIZE SAHIP CIKSANIZ BOYLE OLMAZ ICINIZE SEYTAN LACMIS
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2 0
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ŞERİEŞŞEK:haberden ahlaksızı yorumlarda bulabılırsınız. ulkenın namus anlayısı 18 yılda cok degıstı
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SERDAR:6284 nolu kanun ile kadının beyanı esasdır diyerek adamı cezaevine atmışlar. şöyle düşünün bi kadın geliyor size beni taciz etti diye şikayetçi oluyor. kadının beyanı ile siz bu suçu belge ispat, delil olmadan işlemiş kabul ediliyorsunuz ve hapse atılıyorsunuz. bahsi geçen haberde sadece kadının beyanı var. ya iftiraysa adam böyle bi eylem yapmadıysa ya kadın iftira atıyor ise yazık değilmi. bugun onun başına gelen şey yarın hiç tanımadıgınız bi kadın sadece bi beyanı ile hayatınızı mahveder
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OZİ:kimse salak değil hakim savcı birşey bilmiş ki atmış içeri hem burası türkiye senin gibi düşünen binlerce beyin var, gerçeği bile söyleyemiyor ailesinden polisten saklıyor kadınlar, olmayan birşeyi nasıl uydurup söylesinler bırakın bu iftiradır laflarını memleket sapık tacizci dolu
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1 1
COSMOS:kadını fena ısırmış abaza
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3 2
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AKTROL:SÜPER YA AŞK KADINI
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1 12
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ADIMI YAZMIYY:vermezsen böyle mahkeme şu bu uğraşırsın dünya malı dünyada kalır
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YUH:Ahlaksızca bir açıklama. . .
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LŞ:hakkı bu da veriyodur herkese
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5 1
ECDAT:Senin Annen bacin yokmu.?!?!
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45 3
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