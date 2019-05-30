Beşiktaş'ta çalışanlarını döven kişi adliyeye sevkedildi

BEŞİKTAŞ'ta bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışanı döven kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, 10 Nisan'da Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekanın bilet satış görevlileri Gaye Akıl ve Enver D., saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Şeker tarafından darp edildi. İddiaya göre, 'Beni görünce ayağa kalkacaksınız' diyerek iki çalışana tokat atmaya başlayan Şeker, çevrede bulunan diğer personellerin gözü önünde çalışanları darp etmeye devam etti.

İŞYERİ SAHİBİ GÖZLATINA ALINDI

Gaye Akıl'ın olayın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu ve olay gününe ait görüntüleri de polis ekiplerine teslim etti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Şahin Şeker'in gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şeker Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

ANİ ÖFKE PATLAMASI YAŞIYORUM

Şahin Şeker'in emniyette polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, "Olay günü işyerine girdiğim zaman sinirliydim. Bilet satış bölgesinden geçerken, Gaye Akıl'la kısa bir tartışma yaşadım ve oradan ayrıldım. Yaşananlara moralim çok bozuldu ve arkadaşlara nasihat vermek için geri döndüğümde bu iki kişinin alaycı tavırlarıyla karşılaştım. Bilet kesen Enver D. ile konuşmak istediğim sırada Gaye Akıl olaya karışarak müdahale etti. Bu sırada kendimi kaybettim ve bu tatsız olaylar yaşandı. Son zamanlarda şirkette meydana gelen maddi anlamdaki olumsuzlar tansiyon hastalığımı tetikledi ve ani öfke patlamaları yaşıyorum. Yaşananlar için çok üzgünüm. Bu olay dışında Gaye Akıl ve Enver D. ile ilgili şahsi bir husumetim bulunmuyor. Yaşananlardan pişmanım" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA