Beşiktaş'ta Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş
'ın başarılı oyuncusu Caner Erkin
ve siyah-beyazlı teknik ekibi sağlık kontrollerinden geçti.
Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da Riva
'da start verecek olan Beşiktaş'ta Caner Erkin, özel bir hastanede sağlık taramasından geçti. Erkin'in yanı sıra Teknik Direktör Abdullah Avcı
'nın ekibinde yer alan Şenol Fidan
, Recep Uçar, Orhan Ak, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan ve Serdar Keşçi de sağlık kontrollerinden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Caner ve teknik ekibin; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği ve akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollere sağlık taramasının tamamlandığı belirtildi. - İSTANBUL