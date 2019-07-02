02.07.2019 15:10
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Beşiktaş'ta Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Caner Erkin ve siyah-beyazlı teknik ekibi sağlık kontrollerinden geçti.

Beşiktaş 'ın başarılı oyuncusu Caner Erkin ve siyah-beyazlı teknik ekibi sağlık kontrollerinden geçti. Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da Riva 'da start verecek olan Beşiktaş'ta Caner Erkin, özel bir hastanede sağlık taramasından geçti. Erkin'in yanı sıra Teknik Direktör Abdullah Avcı 'nın ekibinde yer alan Şenol Fidan , Recep Uçar, Orhan Ak, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan ve Serdar Keşçi de sağlık kontrollerinden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Caner ve teknik ekibin; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği ve akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollere sağlık taramasının tamamlandığı belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Abdullah Avcı , Caner Erkin , Beşiktaş , Riva , Güncel

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