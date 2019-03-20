Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş Futbol
Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor
'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman A Milli Takım'da görevlendirilen teknik direktör Şenol Güneş
'in yokluğunda yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, pas, dar alanda kontrol pas, şut, kanat orta şut çalışmalarıyla devam etti. İdman, yarım sahada yapılan çift devreli maç ile sona erdi.
Antrenmana milli takımlarda olan Dorukhan Toköz
, Burak Yılmaz
, Güven Yalçın
, Oğuzhan Özyakup
, Gökhan Gönül
, Adem Ljajic
, Atiba Hutchinson
, Cyle Larin, Domagoj Vida
, Gary Medel
, Shinji Kagawa
, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya
, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz
ve Oğuzhan Akgün katılmadı.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Spor
Kaynak: AA