Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor
'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik programlar üzerinde durdu.
Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına 1 Nisan
Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Spor
Kaynak: AA