30 Mart 2019, 13:24
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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik programlar üzerinde durdu.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına 1 Nisan Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek. Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Spor
Kaynak: AA



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