Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor
ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas ve taktik çalıştı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Spor
Kaynak: AA