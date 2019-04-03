03 Nisan 2019, 14:46
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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas ve taktik çalıştı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek. Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Spor
Kaynak: AA



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