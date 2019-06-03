BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKME TEHLİKESİ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL DHA Beşiktaş
'ta çökme tehlikesi bulunan metruk binanın bulunduğu cadde zabıta tarafından trafiğe kapatıldı. Yıldız Mahallesi
, Asariye Caddesi üzerinde bulunan metruk binadan saat 22.30 sıralarında çatırdama sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis
, bina çevresinde inceleme yaparken, Beşiktaş Belediyesi
'ne bağlı zabıta ekipleri metruk binanın bulunduğu caddeyi bariyerlerle araç trafiğine kapattı. Binanın daha önceden çökme tehlikesine karşı boşaltıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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