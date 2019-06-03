BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKME TEHLİKESİ BULUNAN METRUK BİNA NEDENİYLE CADDE KAPATILDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk binanın bulunduğu cadde zabıta tarafından trafiğe kapatıldı.

Yıldız Mahallesi, Asariye Caddesi üzerinde bulunan metruk binadan saat 22.30 sıralarında çatırdama sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, bina çevresinde inceleme yaparken, Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri metruk binanın bulunduğu caddeyi bariyerlerle araç trafiğine kapattı. Binanın daha önceden çökme tehlikesine karşı boşaltıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Binadan detaylar

-Alınan önlemlerden detaylar

- Zabıta ekiplerinden detaylar

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA