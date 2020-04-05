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BEŞİKTAŞ'TA DEMİRLİ LÜKS TEKNE BATTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHABebek sahilde demirli, bir turizm organizasyon firmasına ait EYP isimli tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.

05.04.2020 07:28 | Son Güncelleme: 05.04.2020 07:29
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA
Bebek sahilde demirli, bir turizm organizasyon firmasına ait EYP isimli tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.
Olay saat 06: 00 sıralarında, Cevdet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahilde demirli bulunan, turizm-organizasyon işleri yapan bir firmaya ait olduğu öğrenilen EYP isimli lüks tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa süre sonra tekne yan yattı. Olay yerine gelen Deniz Polisi teknede inceleme yaptı. Diğer tekne çalışanları tarafından haber verilen EYP isimli lüks teknenin çalışanı, teknenin battığından haberi olmadığını belirterek, 'Teknenin nasıl battığını bilmiyorum. Olay anında burada değildim" dedi. Teknenin neden battığı yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek. BEŞİKTAŞ’TA DEMİRLİ LÜKS TEKNE BATTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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BEŞİKTAŞ'TA DEMİRLİ LÜKS TEKNE BATTI
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