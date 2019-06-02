Beşiktaş'ta denize atlayan alkollü şahıs polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

Beşiktaş Bebek Sahili'ndeki olay saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Sahildekiler denize bir kişinin atladığı yönünde ihbarda bulundu. Sahile itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DENİZE YÜZMEK İÇİN ATLAMIŞ

Denizden arama yapılırken yüzen kişi fark edildi. İtfaiye bu kişiye can simidi attı. Can simidine tutunan kişi kıyıya çıktı. Alkollü olduğu belirtilen S.C. yüzmeye girdiğini söylerken bu sırada itfaiye ile aralarında ilginç diyaloglar yaşandı. S.C. tedbir amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA