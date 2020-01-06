Haberler » Güncel » Beşiktaş'ta denize düşen köpeği itfaiye böyle kurtardı - Haber

Beşiktaş'ta denize düşen köpeği itfaiye böyle kurtardı

BEŞİKTAŞ Bebek'te denize düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

06.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:53 Beşiktaş'ta denize düşen köpeği itfaiye böyle kurtardı
BEŞİKTAŞ 'te denize düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Bebek sahilinde dün gece yaşandı. Denize düşerek iskele altında mahsur kalan köpeği görenler durumu itfaiye bildirdi.

ekipleri köpeğin olduğu yerde deniz suyu olduğunu görünce durumu İtfaiye Su Altı/Üstü Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerine bildirdi.

 Bunun üzerine köpeğin olduğu yere ulaşan bir itfaiye ekibi, yardım bekleyen köpeği beline bağladığı iple kendine doğru çekti. Önce bir kurtarma botuna alınan köpek daha sonra kıyıda bekleyen ekipler tarafından yukarı çıkarıldı. Bir süre bekleyen köpek daha sonra gözlerden kayboldu.

 


- İstanbul

Beşiktaş, İtfaiye, Bebek, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06   TEM'de kaza: Yol trafiğe kapandı (1) - Haber
18:05   ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması - Haber
18:05   Taksim'de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı - Haber
18:05   Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (3) - Haber
18:03   Büyükşehir'in imar planı mahkemeden döndü - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
17:48   Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
15:48   Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Haber
15:33   Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım - Haber
6.01.2020 18:14:33