22 Şubat 2019, 14:23
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Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Süper Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına devam ediyor.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman, ısınma ve istasyon koşuları ile açma-germe hareketleriyle başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman, tam sahada taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

ANTRENMANI BAŞKAN DA İZLEDİ

İdmanı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Ahmet Kavalcı ile Hüseyin Mican da izledi.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR (2)
YA: Fenerbahçe derbilerde zorlar ama bjk kndi evinde hafife alinmaz derbilerde
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ŞAPKACI: HERKESİN SANDIĞI GİBİ FENER MAÇI BEŞİKTAŞ İÇİN HİÇDE KOLAY OLMAYACAK. NOT EDİN PAZARTESİ AKŞAM GÖRÜRSÜNÜZ. YENERSEDE ZOR YENECEKTİR. ÇÜNKÜ; DÜŞME POZİSYONUNDAKİ TAKIMLAR BÜYÜKLER İÇİN HEP TEHLİKELİDİR.
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