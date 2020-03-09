Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
- Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazıklıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
09.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:37
- Beşiktaş 'ta derbi hazırlıkları başladı
İSTANBUL - Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazıklıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmana soğuk algınlığı bulunan Caner Erkin ve ameliyat edilen Douglas katılmadı. Dorukhan Toköz ise bireysel antrenmanına devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra pas idmanı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Ankaragücü maçında ilk 11'de oynayan isimler 45 dakika yenileme çalışması gerçekleştirip ardından çalışmalarına salonda devam etti. Diğer futbolcular minyatür kale maçın ardından antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı. Galatasaray maçı hazırlıklarını hafta boyunca sürdürecek olan Beşiktaş, yarın saat 11.30'da basına kapalı olarak çalışacak.
İSTANBUL - Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazıklıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmana soğuk algınlığı bulunan Caner Erkin ve ameliyat edilen Douglas katılmadı. Dorukhan Toköz ise bireysel antrenmanına devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra pas idmanı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Ankaragücü maçında ilk 11'de oynayan isimler 45 dakika yenileme çalışması gerçekleştirip ardından çalışmalarına salonda devam etti. Diğer futbolcular minyatür kale maçın ardından antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı. Galatasaray maçı hazırlıklarını hafta boyunca sürdürecek olan Beşiktaş, yarın saat 11.30'da basına kapalı olarak çalışacak.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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