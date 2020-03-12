Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
12.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:06
Beşiktaş , Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray 'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Antrenmanın gruplar halinde oynanan ayak tenisiyle sona erdiği kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Antrenmanın gruplar halinde oynanan ayak tenisiyle sona erdiği kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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