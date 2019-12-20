Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 16'ncı haftasında derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.