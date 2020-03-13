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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

13.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:38
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş , Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Sabah, Spor

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