Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Beşiktaş
Kulübünün Olağan Divan Başkanlığı Kurulu seçimi sonuçlandı. Üç adayın yarıştığı seçimde oyların 626'sını alan Tevfik Yamantürk, ikinci kez başkanlığa seçildi.
Siyah-beyazlı kulüpte Divan Başkanlığı Kurulu seçimi tamamlandı. Vodafone Park'ta 947 üyenin oy verdiği seçimde, mevcut başkan Tevfik Yamantürk, Haluk Karakurt
ve Şeref Nasır başkanlık için yarıştı. 17.00'de kapanan sandıkların sayımı sonucunda 941 geçerli oyların 626'sını alan Tevfik Yamantürk, tekrar Divan Başkanlığı'na seçildi. Diğer başkan adaylarından Haluk Karakut 29, Şeref Nasır ise 286 oy aldı.
Yamantürk: "Bir kulübün de bir başkanı olur"
Başkan Tevfik Yamantürk, seçim sonrası şunları söyledi:
"Bu sıcakta buralara kadar gelip, oy veren bütün üyelere teşekkür ediyorum. Bu sonuçları çok ciddi şekilde okuyacağız. Bize oy vermeyenleri niye bize oy vermediler diye okuyacağız. Bize oy vermeyen yüzde 35 oyuna talibiz. Bunu iyi okumamız lazım. Üslubumuzda değişikli olmayacak. Söylediklerimize uyup uymamak yönetimin takdiridir. Birden fazla kişi konuşursa ahenk olmaz. Bir kümesin bir horozu olur. Bir insanın bir eşi olur. Bir kulübün de bir başkanı olur. Biz tabii ki düşündüklerimizi söyleyeceğiz. Kendi egolarımızı tatmin etmek için, kendi menfaatimizi kulübün menfaatinin önüne geçirmek için değil divan başkanlığı İstanbul'un anahtarını verseler kabul etmem."
İşte sandık sonuçları:
1. Sandık
Kullanılan oy: 185
Geçerli oy: 184
Tevfik Yamantürk: 106
Haluk Karakurt: 6
Şeref Nasır: 72
Boş: 1
2. Sandık
Kullanılan oy: 161
Geçerli oy: 159
Tevfik Yamantürk: 114
Haluk Karakurt: 3
Şeref Nasır: 42
3. Sandık
Kullanılan oy: 166
Geçerli oy: 164
Tevfik Yamantürk: 97
Haluk Karakurt: 6
Şeref Nasır: 61
4. Sandık
Kullanılan oy: 161
Geçerli oy: 161
Tevfik Yamantürk: 113
Haluk Karakurt: 5
Şeref Nasır: 43
5. Sandık
Kullanılan oy: 147
Geçerli oy: 146
Tevfik Yamantürk: 101
Haluk Karakurt: 5
Şeref Nasır: 40
6. Sandık
Kullanılan oy: 127
Geçerli oy: 127
Tevfik Yamantürk: 95
Haluk Karakurt: 4
Şeref Nasır: 28 - İSTANBUL