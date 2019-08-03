- Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu

- Beşiktaş
'ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu626 oyla Tevfik Yamantürk yeniden başkan seçildi
İSTANBUL - Beşiktaş Kulübünün Olağan Divan Başkanlığı Kurulu seçimi sonuçlandı. Üç adayın yarıştığı seçimde oyların 626'sını alan Tevfik Yamantürk, ikinci kez başkanlığa seçildi. Siyah-beyazlı kulüpte Divan Başkanlığı Kurulu seçimi tamamlandı. Vodafone Park'ta 947 üyenin oy verdiği seçimde, mevcut başkan Tevfik Yamantürk, Haluk Karakurt
ve Şeref Nasır başkanlık için yarıştı. 17.00'de kapanan sandıkların sayımı sonucunda 941 geçerli oyların 626'sını alan Tevfik Yamantürk, tekrar Divan Başkanlığı'na seçildi. Diğer başkan adaylarından Haluk Karakut 29, Şeref Nasır ise 286 oy aldı.Yamantürk: "Bir kulübün de bir başkanı olur"Başkan Tevfik Yamantürk, seçim sonrası şunları söyledi: "Bu sıcakta buralara kadar gelip, oy veren bütün üyelere teşekkür ediyorum. Bu sonuçları çok ciddi şekilde okuyacağız. Bize oy vermeyenleri niye bize oy vermediler diye okuyacağız. Bize oy vermeyen yüzde 35 oyuna talibiz. Bunu iyi okumamız lazım. Üslubumuzda değişikli olmayacak. Söylediklerimize uyup uymamak yönetimin takdiridir. Birden fazla kişi konuşursa ahenk olmaz. Bir kümesin bir horozu olur. Bir insanın bir eşi olur. Bir kulübün de bir başkanı olur. Biz tabii ki düşündüklerimizi söyleyeceğiz. Kendi egolarımızı tatmin etmek için, kendi menfaatimizi kulübün menfaatinin önüne geçirmek için değil divan başkanlığı İstanbul'un anahtarını verseler kabul etmem."İşte sandık sonuçları: 1. SandıkKullanılan oy: 185Geçerli oy: 184Tevfik Yamantürk: 106Haluk Karakurt: 6Şeref Nasır: 72Boş: 12. SandıkKullanılan oy: 161Geçerli oy: 159Tevfik Yamantürk: 114Haluk Karakurt: 3Şeref Nasır: 423. SandıkKullanılan oy: 166Geçerli oy: 164Tevfik Yamantürk: 97Haluk Karakurt: 6Şeref Nasır: 614. SandıkKullanılan oy: 161Geçerli oy: 161Tevfik Yamantürk: 113Haluk Karakurt: 5Şeref Nasır: 435. SandıkKullanılan oy: 147Geçerli oy: 146Tevfik Yamantürk: 101Haluk Karakurt: 5Şeref Nasır: 406. SandıkKullanılan oy: 127Geçerli oy: 127Tevfik Yamantürk: 95Haluk Karakurt: 4Şeref Nasır: 28