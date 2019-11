Beşiktaş'ta Dolmabahçe ziyaret rekoru kırıldı

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da 80 bin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Dolmabahçe Sarayı bu sene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın #9u5geçeDolmabahçede çağrısının da etkisi ile resmi kaynaklardan alınan bilgiye göre 150 bin ziyaretçinin üzerine çıktı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde Türkiye'nin bütün illerinde çeşitli etkinliklerle anıldı. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yılda yüz binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Genci, yaşlısı, çoluk, çocuk ellerinde Türk Bayrakları ve kırmızı karanfillerle Atatürk'ün son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'na ziyaret etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Dolmabahçe'de düzenlenen resmi törene katılarak Atatürk'ün son nefesini verdiği yatağa çiçek buketi bıraktı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkan Akpolat ile birlikte Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için okutulan Mevlid-i Şerif sonrası Dolmabahçe Sarayı Atatürk dairesini ziyaret etti ve Atamızın son nefesini verdiği odaya çiçek bırakarak saygılarını sundu.Beşiktaş Belediyesi de gün boyu süren çeşitli etkinliklerle Beşiktaş'a yakışır bir şekilde Ata'sını andı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren Barbaros Meydanı ve Dolmabahçe Sarayı'nın ön kısmına dev ekranlar kurarak Atatürk'ün arşiv görüntülerini paylaştı. Yine Dolmabahçe'ye uzanan ağaçlı yol boyunca Atatürk'ün kendi sesinden özel dinletiler gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Ayrıca 10 Kasım'a özel olarak vatandaşlar TCG Yavuz Fırkateyni'ni Beşiktaş Deniz Müzesi iskelesinden kalkan teknelerle ziyaret etti.Öte yandan akşam saatlerindeyse Barbaros Meydanı'ndan gökyüzüne süzülen ışık hüzmesi Ata'mızın ölümsüzlüğünü temsilen tüm gece boyunca Beşiktaş'tan İstanbul'u aydınlattı. Dolunayla birlikte görsel bir şölen oluşturan ışık hüzmesini vatandaşlar an be an telefonlarıyla kayıt etti. - İSTANBUL