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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün dizi döndü!

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Dorukhan Toköz, Alanyaspor maçının 71. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Sedyeyle sahayı terk eden Dorukhan, gözyaşlarına hakim olamadı. 23 yaşındaki oyuncu direkt olarak hastaneye götürüldü.

06.10.2019 18:06

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku yaşandı. Milli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 71. dakikasında Cisse ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sağ dizinin üzerine düşen ve bu sırada takım arkadaşı Vida'yla da çarpışan Dorukhan, oyuna devam edemedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç futbolcu, sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarını da tutamadı. Yaşadığı sakatlık sonrasında kenara alınan Dorukhan, direkt olarak hastaneye götürülürken, bu futbolcunun yerine Douglas oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün dizi döndü!

Spor


YORUMLAR(1)
DİŞÇİ:benim çok döndü sorun olmaz
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