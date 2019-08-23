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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, dün akşam yapılan antrenmanda sakatlanarak Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı.

23.08.2019 21:05 Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, dün akşam yapılan antrenmanda sakatlanarak Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Dorukhan Toköz şoku yaşanıyor. Dün akşam yapılan son antrenmanda aldığı darbe sonrasında idmana devam edemeyen genç futbolcunun sol üst ön adalesinde (Quadriceps) ödem meydana geldi. Maç saatine kadar durumu netlik kazanmayan Dorukhan, bacağındaki ödemin geçmemesi üzerine kadrodan çıkarıldı. Yıldız oyuncunun önümüzdeki hafta takıma dahil olması bekleniyor.
(Bozhan Memiş/İHA)

Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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