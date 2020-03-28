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Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma bir türlü katkı veremeyen Douglas ile yollar ayrılıyor.

28.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:04

Süper Lig ekibi Sivasspor 'da 1 sezon kiralık forma giydikten sonra boşa çıkan Douglas Santos, sezon başında Beşiktaş 'a bonservisi elinde olarak transfer olmuştu. 29 yaşındaki sağ bekin, Kara Kartal'daki günleri, peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle iyi gitmemişti.

SADECE 7 MAÇTA OYNADI

Yeni dönemdeki kadro planlamasında düşünülmeyen tecrübeli oyuncunun, 2020-2021 sezonunda kariyerine ülkesi Brezilya'da devam edeceği belirtildi. Douglas, bu sezon Beşiktaş formasıyla sadece 7 maçta forma giydi.

Beşiktaş’ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Etiketler: Sivasspor, Beşiktaş, Spor

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor

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