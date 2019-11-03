Haberler » Güncel » Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı

BEŞİKTAŞ'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı.

03.11.2019 23:05Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı
BEŞİKTAŞ'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför Necdet K., da bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denize çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı. Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti. Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün ben" şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:06 Palestinian Fair in Israeli blockaded Gaza
23:05 Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı
23:04 2 aylık eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı
22:05 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
21:46 Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak
21:31 Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
21:18 Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
21:00 Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü
20:54 AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi
20:42 Oyuncu Emre Kınay, neden CHP'nin kalesi Kadıköy'den Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı: 30 yıldır iyi yönetilemiyor
3.11.2019 23:10:42