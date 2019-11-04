Haberler » Güncel » Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı

Ersan SAN İSTANBUL DHABeşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı.

04.11.2019 08:31
Ersan SAN İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför Necdet K., da bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denize çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı. Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti. Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, Polis yok mu Öldürün ben şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:20 İl Tarım Müdürlüğü'nden 'Ispanak zehirlenmesi' iddiası ile ilgili açıklama
11:20 Halatı kopan asansörde mahsur kalan ailenin panik anları
11:20 Soylu: "Bu belediyeleri haksızlıkla aldınız diyenlere sesleniyorum; Yazıklar olsun size"
11:07 Son dakika: İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama: Zehirli otlar karıştı
11:04 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar son bir ayın en düşük seviyesine geriledi
10:54 Amerika'da düğünde şaşkına çeviren kare! Nedimelerin pozu tartışma yarattı
10:42 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:37 Birçok kişi bilmiyor ama iki ya da üç maaş alma hakkı var! İşte detaylar
10:20 Bakan Selçuk'un helikopter çektiği Şırnak fotoğrafına düştüğü not mest etti
10:20 Yalova'da genç dans eğitmeni evinde ölü bulundu
4.11.2019 11:21:22