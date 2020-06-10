Beşiktaş'ta eczanelere 'atık ilaç toplama kutusu' dağıtıldı

Beşiktaş'ta eczanelere 'atık ilaç toplama kutusu' dağıtıldı- İLAÇLARIN AYRIŞTIRILARAK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI İÇİN BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İLÇEDEKİ ECZANELERE 'ATIK İLAÇ TOPLAMA KUTUSU' DAĞITTI.

10.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:43
Beşiktaş'ta eczanelere 'atık ilaç toplama kutusu' dağıtıldı
- İLAÇLARIN AYRIŞTIRILARAK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI İÇİN BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İLÇEDEKİ ECZANELERE 'ATIK İLAÇ TOPLAMA KUTUSU' DAĞITTI. Sürdürülebilir çevresel farkındalık çalışmaları gerçekleştiren Başkan Akpolat, vatandaşlara çağrıda bulundu. Akpolat, 'Evlerinizde bulunan tarihi geçmiş ilaçları eczanelere bıraktığımız atık ilaç toplama kutularına atarak ilaçları ayrıştırmamıza yardımcı olarak toplum ve çevre sağlığına katkıda bulunabilirsiniz" dedi.
Toplumsal duyarlılık yaratmak için çevreci faaliyetler gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi çevreye ve topluma zarar veren tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılması ve doğru şekilde imha edilebilmesi için bir çalışma başlattı. Belediye ekipleri, ilçenin genelinde bulunan tüm eczanelere atık ilaç toplama kutusu dağıttı. Vatandaşlar evlerinde bulunan tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçları evinin yakınında bulunan herhangi bir eczaneye götürerek bu kutuya bırakabilecek. Böylece ilaçların ayrıştırılması konusunda çalışma gerçekleştiren belediye ekiplerine hem yardımcı olunacak hem de çevreye zarar veren tıbbı atıklar bu kutuyla kolayca geri toplanabilecek.
İlaç atıklarının kontrollü bir şekilde toplanmasının çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Akpolat, çalışmayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akpolat: "İçinde kaldığımız ekolojik dengeye zarar veren atık ilaçları yerinde ayrıştırarak bu zararın önüne geçebiliriz. Eczanelerimize bıraktığımız atık ilaç toplama kutularına getireceğiniz günü geçmiş ve kullanılmayan ilaçlarla Beşiktaş'ta atık ilaçları artık yerinde ayrıştırarak toplum ve çevre sağlığını korumaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş’ta eczanelere ’atık ilaç toplama kutusu’ dağıtıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel, Haber

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