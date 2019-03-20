Beşiktaş'ta Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu

Kaynak: DHA

BEŞİKTAŞ'ta 5 katlı binanın birinci katındaki daireden gelen ağır kokudan şüphelenen vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler içeri girdiklerinde 74 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Ünal'ın cansız bedeniyle karşılaştılar.Türkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi Yeniyol Sokak'ta bulunan bir binadan gelen ağır koku polisi alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingirle girdikleri dairede 74 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Ünal'ın cansız bedeniyle karşılaştılar.YAKINLARI 10 GÜNDÜR ULAŞAMAMIŞYalnız yaşadığı öğrenilen Ünal'ın yakınlarının kendisine 10 gündür ulaşamadıkları öğrenildi. Olay yerine gelen Ünal'ın yakınları, ilk olarak cep telefonuyla kendisine ulaşmak istedi. Dairenin kapısından Ünal'ın telefonunu arayan yakınları, cep telefonunun çaldığını ancak cevap verilmediğini söyledi.OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ MASKE İLE GİREBİLDİCesedin bulunduğu dairede inceleme yapmak için gelen olay yeri inceleme ekiplerinin gaz maskesi takması dikkat çekti. Son iki gündür ağır kokuların geldiği Mehmet Ünal'ın dairesinde 10 gündür televizyonun açık olduğu ancak kimsenin dikkatini çekmediği öğrenildi.KESİN ÖLÜM NEDENİ YAPILACAK OTOPSİDE BELLİ OLACAKOlay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünal'ın öldüğünü belirlerken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Ünal'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. - İstanbul