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Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun sakatlığı

Avusturya'da kamp çalışmaları yapan Beşiktaş'ın Eibar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Enzo Roco'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi.

29.07.2019 14:57 Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun sakatlığı
Avusturya'da kamp çalışmaları yapan Beşiktaş'ın Eibar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Enzo Roco'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Eibar ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden Roco'nun gerçekleştirilen muayenesi ve çekilen MR'ı sonrasında, 26 yaşında oyuncunun bacağında grade 2 kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, Şilili futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Avusturya, Enzo Roco, Beşiktaş, Eibar, Spor

Kaynak: AA

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