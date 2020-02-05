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Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü

Beşiktaş'ta yokuş aşağı inen kamyon, park halindeki otomobile çarparak devrildi.

05.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:33Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü
'ta yokuş aşağı inen kamyon, park halindeki otomobile çarparak devrildi. Kamyon içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, otomobilin kamyonetin içerisinde yaklaşık 4 kişinin olduğu güvenlik kulübesine çarpmasını önlediği öğrenildi.

Olay, Beşiktaş Cemil Aslan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı inen 34 FA 3507 plakalı kamyon, sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile park halindeki otomobile çarptı. Kazada kamyon devrilirken, 3 kişi de aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte sıkışan 3 kişiyi kurtardı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin kamyonun içerisinde yaklaşık 4 kişinin olduğu güvenlik kulübesine çarpmasını önlediği öğrenildi. - İSTANBUL

Gayrettepe, Beşiktaş, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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