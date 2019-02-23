Beşiktaş'ta Fenerbahçe Derbisi Hazırlıkları

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe
'yi konuk edeceği derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
İdmanda 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik çalışmalar yapan oyucuların, ardından tam sahada çift kale maç oynadıkları ifade edildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA