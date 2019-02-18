Beşiktaş, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Pazartesi günü Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarına başladı.Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak altında bir çalışma gerçekleştirdi.

İDMAN ŞUT ÇALIŞMASIYLA SONA ERDİ

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk bölümünde istasyon koşuları ve pas çalışması yapan oyuncular daha sonra taktik program üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada 3 takımla oynanan turnuva maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA