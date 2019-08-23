Beşiktaş'ta flaş gelişme: Kendinize kulüp bulun

Siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Gary Medel'in bileti kesildi.

"GEREKLİ KOLAYLIĞI SAĞLARIZ"

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın üç futbolcu ile bir görüşme yaparak, Avcı'nın kendilerini istemediğini İletti. Adalı'nın ayrıca 3 oyuncuya "Kendinize kulüp bulursanız, gerekli kolaylığı sağlarız" dediği ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık ücretleri yüksek olan bu üç futbolcuyu göndererek önemli bir mali yükten kurtulmayı planlıyor.