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Beşiktaş'ta flaş gelişme: Kendinize kulüp bulun

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın gelmesi sonrasında takıma takviyeler yapılırken, forma şansı bulamayan futbolcular için de çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlı ekip 3 futbolcusuna kendinize kulüp bulun dedi.

23.08.2019 10:07
Beşiktaş'ta flaş gelişme: Kendinize kulüp bulun

Siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Gary Medel'in bileti kesildi.

"GEREKLİ KOLAYLIĞI SAĞLARIZ"

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın üç futbolcu ile bir görüşme yaparak, Avcı'nın kendilerini istemediğini İletti. Adalı'nın ayrıca 3 oyuncuya "Kendinize kulüp bulursanız, gerekli kolaylığı sağlarız" dediği ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık ücretleri yüksek olan bu üç futbolcuyu göndererek önemli bir mali yükten kurtulmayı planlıyor.

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Beşiktaş'ta flaş gelişme: Kendinize kulüp bulun

Abdullah Avcı, Gary Medel, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (7)
BENCEDE AVCI GİTSİN: gerekli olan kalır
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MAHMUT DURMAZ: çöpdemek dururken gücünüz quaresmaya mı yetiyor. hayret birşey. o adam olmasa beşiktaş sezonları ilk 3 de değil ilk 10 da tamamlayamazdı. adamın katkısı ortada. gidecek abdullah avcı gitsin. zaten geldiginden beri beşiktaş daha berbat oldu.
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KİCKBOXER: 4. ABDULLAH AVCI 5. FİKRET ORMAN
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ASD: gitmez bunlar keşke gitseler çöpler yattığı yerden maaş alıyolar daha roco caner necip te gitmeli
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BRAVO: benim gibi düşünen biri valla bravo nokta atışlar.
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ASİL: bence avcı gitsin
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ADINIZI YAZIN: FİKREEET BEŞİKTAŞI ALLAHINI SEVİYORSAN TERK ET!!!!!!!
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