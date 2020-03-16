Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
16.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:50
Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş , hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.
Galatasaray karşısında forma giyen futbolcular, istasyon koşularıyla idmanı tamamladı.
Diğer futbolcular ise çeşitli pas çalışmaları sonrası şut idmanı yaparak antrenmana devam etti. İdman, yarı sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Uzun süreli sakatlığı sonrası özel programda çalışan Dorukhan Toköz, sahada bireysel antrenmanını sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekip yarın izin yapacak ve çalışmalarına 18 Mart Çarşamba günü devam edecek.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.
Galatasaray karşısında forma giyen futbolcular, istasyon koşularıyla idmanı tamamladı.
Diğer futbolcular ise çeşitli pas çalışmaları sonrası şut idmanı yaparak antrenmana devam etti. İdman, yarı sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Uzun süreli sakatlığı sonrası özel programda çalışan Dorukhan Toköz, sahada bireysel antrenmanını sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekip yarın izin yapacak ve çalışmalarına 18 Mart Çarşamba günü devam edecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Antalyaspor, Beşiktaş, Spor
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