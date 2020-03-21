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Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor

- Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Liglerin ertelenmesiyle birlikte Beşiktaş'ta futbolcular evlerinde vakit geçirirken bireysel antrenmanlarını da sürdürüyor.

21.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:10
- Beşiktaş 'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
İSTANBUL - Liglerin ertelenmesiyle birlikte Beşiktaş'ta futbolcular evlerinde vakit geçirirken bireysel antrenmanlarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılara bu hafta antrenman listesi verilecek.
Korona virüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken, Beşiktaşlı futbolcular da evlerinde hem dinleniyor hem de form düşüklüğü yaşamamak için bireysel antrenman programı uyguluyor. Pazartesi gününe kadar futbolculara izin veren siyah-beyazlılar, pazartesi gününden itibaren oyuncularına bireysel program verecek ve futbolcuların form durumlarının takibini yapacak. Evde vakit geçiren isimlerden Loris Karius, sosyal medyadan spor yaptığı fotoğrafını paylaşırken, Güven Yalçın da evinin balkonunda kondisyon depoladı. Beşiktaş’ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor

Kaynak: İHA

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Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Etiketler : Beşiktaş, Spor

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