Beşiktaş'ta G.saray Hazırlıkları Başladı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Antrenman pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile sona erdi.

Sağanak yağmur altında ve basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.