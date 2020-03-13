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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

13.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:08
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü

Beşiktaş , Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-beyazlılarda Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar gerçekleştirildi. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve kampa girecek.


Kaynak: DHA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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