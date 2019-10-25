Haberler » Güncel » Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

25.10.2019 14:15Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda Braga maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, tedavileri ve bireysel programları devam eden futbolcular ise özel çalışma gerçekleştirdi. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan idmanın devamında pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
(İHA)

Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 Eyüpsultan'da "Bağımsızlık köyü" kuruluyor
16:05 Yalova-balık fabrika gemisi, denize imam ve papazın dualarıyla indirildi
16:05 Muğla bahçe atıklarıyla mücadelede bodrum'da yeni dönem
16:04 Engelli öğrencilerin Cumhuriyet oratoryosu ayakta alkışlandı
16:04 İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşam koşulları giderek kötüleşiyor
16:04 Vücut geliştirme şampiyonu öğrencilerle buluştu
16:04 "Gazi'nin İzinde 26 Yıl" plastik sanatlar sergisi
25.10.2019 16:07:23