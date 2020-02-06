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Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

06.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:34Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü FK ile karşılaşacak hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmaya tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.
Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının yanı sıra taktik uygulamalar yapıldı. İdman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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